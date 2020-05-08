Режим самоизоляции в Марий Эл продлен до 31 мая

По последним данным в Марий Эл выявлено 845 случаев коронавируса. Несмотря на то, что большая их часть уже выздоровела, режим самоизоляции в республике продлен до 31 мая. Соответствующие изменения в Указ от 17 марта «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» внес глава региона Александр Евстифеев.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Так, до 31 мая включительно, в республике будут действовать введенные ранее ограничения. Исключение составляет посещение кладбищ. Там разрешается находится в медицинских масках, соблюдая все необходимые меры безопасности.

- Выйти из дома можно по-прежнему только в особых случаях, к которым относятся обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, а также к ближайшему магазину для покупки товаров и получения услуг на расстоянии, не превышающем теперь 1000 метров. Эту же дистанцию необходимо соблюдать и при выгуле домашних животных, - сообщают в организационно-аналитическом управлении главы Марий Эл.

Также нельзя будет находится в общественных местах без медицинских масок и посещать массовые мероприятия. Заведения общественного питания останутся закрытыми. Прибывающие из других регионов России, ровно как и из заграницы, по-прежнему будут отправляться на обязательный двухнедельный карантин.

О ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И ПРОГУЛКАХ С ДЕТЬМИ

С 8 мая в Марий Эл разрешили заниматься спортом на открытом воздухе и гулять с детьми. Делать это можно на расстоянии не дальше 1000 метров от дома, соблюдая социальную дистанцию между людьми.

О МУЗЕЯХ

Минкульт республики должен организовать переход работы музеев в штатный режим. Их сотрудники должны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию.

О СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Местные спортивные учреждения также возобновят работу. Вот только заниматься там будут лица проходящие подготовку на этапе совершенствования своего мастерства, члены сборных команд России и Марий Эл, а также члены профессиональных спортивных клубов

О ПРЕДПРИЯТИЯХ

В скором времени Минпромышленности Марий Эл подготовит предложения о дополнении перечня организаций, которые могут работать во время режима самоизоляции.