Отец и сын Магдеевы проиграли многомиллионные иски в Лондонском суде

В Высоком суде Лондона завершились судебные тяжбы бывших бизнес-партнеров - татарстанца Рустэма Магдеева и уроженца Ленинграда Дмитрия Цветкова. Весь процесс несколько лет назад инициировал господин Магдеев, не достигнув соглашения вокруг франшизы ювелирного бутика Graff («Графф»). Как сообщает портал «Право.ру», истец пытался взыскать 10 миллионов долларов США по соглашению от 2014 года между ним и дубайской компанией Equix («Эквикс»). Непосредственно Цветков при заключении вышеупомянутого соглашения являлся поручителем. Издание также отмечает, что позднее к иску присоединился и сын Магдеева - Эрнест.

ФИКТИВНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

Ранее The Times* сообщала, что в декабре 2014 года Цветков вместе с Магдеевым и Эмилем Гайнуллиным получили эксклюзивные права на управление франшизой Graff в популярном у российских богачей месте - Limassol Marina (Лимассол Марина). Изначальные траты обеих сторон только на ювелирные украшения превысила 23 миллиона фунтов. Однако со временем отношения сторон стали ухудшаться. По уточнению Российского агентства правовой и судебной информации, в апреле 2017 года прозвучали первые угрозы судебного разбирательства. Вскоре после этого, как следует из документов Высокого суда Лондона, состоялась встреча Цветкова с Магдеевым, на которой, как было подтверждено в Лондонском суде, присутствовал Радик Юсупов, известный своими связями с криминальными кругами (считается главой организованного преступного сообщества «Севастопольские»). Он заявил, что его миссия - уладить конфликт между партнерами.

Позже, в декабре 2017 года Магдеев обратился в суд. Он требовал от некогда делового партнера погасить якобы образовавшуюся перед ним задолженность в размере более 10 миллионов долларов, которые были предоставлены Equix для развития бизнеса.

Как уточняет РАПСИ, по материалам дела заем был предоставлен сроком на три года. При этом в рамках договора деньги были перечислены на беспроцентной основе. Фактически же на всю сумму должны были начислять проценты по ставке 15% годовых. Чтобы дополнительные выплаты и перечисления ни у кого не вызвали подозрений, сторонам пришлось заключить фиктивный трудовой договор. Такая схема, по мнению суда, также была выбрана для получения бизнесменом трудовой визы в ОАЭ, отмечает РАПСИ.

Как рассказал в суде Цветков, Магдеев позднее отказался от процентов, а деньги, выплачиваемые ему в качестве «зарплаты», согласился учитывать в счет погашения основной суммы займа. Чтобы быстрее получить сумму займа, чуть позже трудовой договор заключили и с сыном Магдеева - Эрнестом.

Представленные Цветковым доказательства Высокий суд Лондона счел достаточным и отказал в иске Магдееву.

- Почти весь заем в размере 10 миллионов долларов США был возвращен г-ну Магдееву на основании «принятых» платежей. После того как были учтены «спорные» платежи, все 10 миллионов долларов США были выплачены, - цитирует постановление суда РАПСИ.

Портал «Право.ру» уточняет, что 3,31 миллиона долларов были выплачены под видом «зарплат» Рустэма и Эрнеста Магдеевых, еще 1,2 миллиона долларов - в качестве премии. Остальные средства были возвращены другими способами, что подтверждено документами.

НЕ ПЕРВАЯ ПОПЫТКА

По данным СМИ, это не единственный процесс, который Магдеев проиграл предпринимателю Цветкову. В конце прошлого года Высокий суд Лондона отказал в иске на 5 миллионов долларов. Тогда суд обязал Магдеевых выплатить Цветкову расходы в размере 36 000 фунтов стерлингов и компенсировать другие траты, сумма которых может составить несколько сотен тысяч фунтов.

Издание отмечает, что, по версии Цветкова, позиция Магдеевых основывалась на искажении и сокрытии фактов.

- В ходе процесса Эрнест Магдеев утверждал, что он не подписывал один очень важный документ. Более того, он заявил, что даже не получал его по почте, а проверить не может, так как «его обычная практика - удалять переписку старше 2 лет»... После того как с этим документом ознакомились его английские юристы, позиция изменилась - Эрнест Магдеев вдруг вспомнил, что документ этот он подписал, но... его копия ему отдана не была. Оказывается, она якобы находилась у меня, - цитирует «Лента.ру» Цветкова.

Кроме того, по информации ряда СМИ, суд отказал Магдеевым в апелляции. Тем самым по итогам процессов истцы понесли дополнительные убытки.

- Вместо того чтобы совместно развивать бизнес, исполнять взятые на себя обязательства и следовать договоренностям, мой бывший товарищ и деловой партнер Рустэм Магдеев принял решение заняться своего рода шантажом, целью которого должен был быть выкуп его инвестиций в бизнес по сверхзавышенной цене, - прокомментировал «Ленте.ру» итоги процесса Дмитрий Цветков. - У него это не получилось, не получается и не получится! Он принял решение судиться - в Лондоне, в Лимассоле, - никаких проблем - будем судиться! Времени только жалко! А вот решением суда, о котором идет речь, я удовлетворен - оно справедливо, однако это не единственный судебный процесс между нами. Но для меня очень важно понимать, что первый из этих процессов окончился в мою пользу.

По данным портала «Новые Известия», Дмитрий Цветков выдвинул встречное обвинение. Окружной суд города Лимассол (Республика Кипр) рассматривал иск по поводу хищения 1,3 миллиона долларов, предназначавшиеся на выкуп блокирующего пакета акций татарстанского оборонного предприятия ОКБ им. Симонова. Суд в обеспечение исковых требований арестовал имущество Магдеева.

Напомним, в разборки сторон был впутан директор ОКБ Александр Гомзин (он успел попасть в СИЗО по подозрению в хищении субсидий Минпромторга и получить защиту в лице коллектива предприятия. - Ред.), который направил письмо в ФСБ, где сообщил, что в 2015 году Рустэм Магдеев пригласил его на открытие бутика Graff и познакомил с израильскими представителями израильского ВПК, что Гомзин расценил как попытку вербовки.

* «Таймс» - печатное издание Великобритании