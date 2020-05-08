2020-05-08T14:22:42+03:00
Общество

В Казань на самолете из Якутии вернулись 69 вахтовых рабочих: всех отправили на карантин из-за коронавируса

Они проведут положенные 14 дней в санатории "Ливадия" [видео]
Лика ИСАЕВА
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Все прибывшие рабочие были облачены в спецкостюмы.Все прибывшие рабочие были облачены в спецкостюмы.
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В аэропорт Казани прибыл спецрейс из Якутии. Так, домой после вахтовой работы вернулись 69 татарстанцев.

Несколько дней назад с просьбой принять группу, проходящую перевахтовку, к президенту Татарстана обратился глава компании "Стройтранснефтегаз" Иван Сибирев.

По поручению Рустама Минниханова организована необходимая работа по размещению татарстанцев. Еще на борту самолета сотрудники Роспотребнадзора республики провели измерение температуры у всех пассажиров самолета, затем их привезли в санаторий "Ливадия".

Там вахтовики пробудут в течение положенных 14 дней. Рабочим организуют дополнительный медосмотр, а также возьмут у них анализы на корнавирусную инфекцию.

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В Казань на самолете из Якутии вернулись 69 вахтовых рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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