В Казань на самолете из Якутии вернулись 69 вахтовых рабочих: всех отправили на карантин из-за коронавируса

В аэропорт Казани прибыл спецрейс из Якутии. Так, домой после вахтовой работы вернулись 69 татарстанцев.

Несколько дней назад с просьбой принять группу, проходящую перевахтовку, к президенту Татарстана обратился глава компании "Стройтранснефтегаз" Иван Сибирев.

По поручению Рустама Минниханова организована необходимая работа по размещению татарстанцев. Еще на борту самолета сотрудники Роспотребнадзора республики провели измерение температуры у всех пассажиров самолета, затем их привезли в санаторий "Ливадия".

Там вахтовики пробудут в течение положенных 14 дней. Рабочим организуют дополнительный медосмотр, а также возьмут у них анализы на корнавирусную инфекцию.

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