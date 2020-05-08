2020-05-08T14:22:42+03:00
Общество

Торговые центры в Чувашии могут открыть 12 мая

Для этого им нужно будет подписать Декларацию и взять на себя ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм
Алина ГАБДУЛИНА
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По предварительным расчетам работу возобновят порядка 1,5 тысяч магазинов в 240 ТЦ региона.По предварительным расчетам работу возобновят порядка 1,5 тысяч магазинов в 240 ТЦ региона.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В скором времени в Чувашии частично возобновят свою работу торговые центры. Соответствующее разрешение уже готовит Минэкономразвития республики. Об этом во время телефонного приема граждан заявил глава ведомства Иван Моторин.

Если инициативу поддержат члены регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, то с 12 мая откроются магазины в крупных ТЦ, а также объекты площадью более 500 квадратных метров. По предварительным расчетам, это порядка 1,5 тысяч торговых точек в 240 ТЦ Чувашии.

Правда перед открытием владельцам магазинов нужно будет заполнить Декларацию, согласно которой они принимают на себя обязательства по соблюдению ими норм по обеспечению санитарных и противоэпидемических правил. За возобновление работы без подобного документа грозит административная ответственность.

По последним данным в Чувашии выявлено 1018 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе выздоровели 175 человек, скончались - 8.

Напомним, что ранее Глава Роспотребнадзора России Анна Попова назвали три этапа снятия блокировки по коронавирусу. Открытие торговых точек в ее списке было на втором месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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