В Марий Эл коронавирус диагностировали еще 31 человеку
С начала пандемии в республике новой инфекцией заразились 845 человек, большая половина из них уже выздоровела
В Марий Эл проведено 24 247 тестов на COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 31 человека. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.
Так, с начала пандемии в республике заразилось 845 человек, 537 из них уже выздоровели. Есть в регионе, правда, и четыре летальных случая.
По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся более 1,8 тысяч. В Марий Эл проведено 24 247 тестов на COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU