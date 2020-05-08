В Марий Эл коронавирус диагностировали еще 31 человеку

В Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 31 человека. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике заразилось 845 человек, 537 из них уже выздоровели. Есть в регионе, правда, и четыре летальных случая.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся более 1,8 тысяч. В Марий Эл проведено 24 247 тестов на COVID-19.