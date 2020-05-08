В Чувашии выявили 68 новых случаев коронавируса: число зараженных превысило 1 000 человек

По последним данным в Чувашии выявлено 1 018 случаев коронавируса. О 68 последних зараженных стало известно сегодня, 8 мая. О них сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Отметим, что с начала пандемии в республике выздоровели 175 инфицированных человек, скончались - 8.

По данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся более 1,1 тысяч человек. С начала пандемии в Чувашии было проведено более 27 тысяч тестов на COVID-19.