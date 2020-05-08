В Ульяновской области выявили 76 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 76 граждан. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе выявлен 681 случай заболевания COVID-19. На данный момент 120 инфицированных выздоровели, четверо - скончались.

Отметим, что ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил о решении страховать медицинских работников, включая волонтеров и студентов-медиков, находящихся на передовой.

В связи с увеличением числа зараженных в регионе намерены ужесточить режим ношения медицинских масок в общественных местах, магазинах и транспорте.

- Мы внесем в Указ о режима повышенной готовности и требования к водителям и пассажирам такси в плане обязательного ношения масок, - отметил на своей странице в соцсети Морозов. - Будем добиваться его строгого исполнения.

В регионе также планируется ввести правило ношения перчаток в магазинах и общественном транспорте.