2020-05-08T13:29:02+03:00
Общество

В Ульяновской области выявили 76 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в регионе заразился 681 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент 120 ранее инфицированных выздоровели, четверо - скончались.На данный момент 120 ранее инфицированных выздоровели, четверо - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 76 граждан. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе выявлен 681 случай заболевания COVID-19. На данный момент 120 инфицированных выздоровели, четверо - скончались.

Отметим, что ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил о решении страховать медицинских работников, включая волонтеров и студентов-медиков, находящихся на передовой.

В связи с увеличением числа зараженных в регионе намерены ужесточить режим ношения медицинских масок в общественных местах, магазинах и транспорте.

- Мы внесем в Указ о режима повышенной готовности и требования к водителям и пассажирам такси в плане обязательного ношения масок, - отметил на своей странице в соцсети Морозов. - Будем добиваться его строгого исполнения.

В регионе также планируется ввести правило ношения перчаток в магазинах и общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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