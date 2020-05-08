В пятницу, 8 мая, стало известно, что в Татарстане коронавирус победили еще 44 человека. Большинство из них лечились в Набережных Челнах (13 человек), 11 - в Казани, 7 - в Лаишевском районе, по 2 - в Сармановском и Новошешминском районах, по одному - в Агрызском, Арском, Дрожжановском, Нижнекамском, Нурлатском, Сабинском, Тетюшском, Тюлячинском и Чистопольском районах.

Отметим, что с начала пандемии в республике зафиксировано 1 498 случаев коронавируса. 296 зараженных выздоровели, пятеро - скончались.

- Сейчас под медицинским наблюдением в Татарстане находятся 2 147 человек. 23 896 человек снято с меднаблюдения, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. - С начала пандемии проведено 67 083 теста на коронавирус.