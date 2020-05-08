2020-05-08T12:44:05+03:00
Общество

В Татарстане коронавирусом заболели еще 83 человека

Число летальных случаев в республике выросло до пяти
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 1498 человек.С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 1498 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 83 человек. 11 заболевших госпитализировали, 72 - оставили дома с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни.

- 2 случая завозные, 81 – контактный, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Большинство новых зараженных вновь жители Казани (42). 11 человек - из Набережных Челнов, 6 - из Арского района, 5 - из Лаишевского района, 4 - из Высокогорского района, по 2 - из Атинского, Буинского и Кукморского районов, по одному - из Аксубаевского, Бавлинского, Елабужского, Лениногорского, Нижнекамского, Нурлатского, Сармановского, Тюлячинского и Чистопольского районов.

Восемь заболевших несовершеннолетние, 15 - от 18 до 30 лет, 18 - от 30 до 50 лет, 22 - от 50 до 60 лет, 15 - от 60 до 70 лет, 3 - от 70 до 80 лет, двое - от 80 до 90 лет.

Накануне в регионе был также зафиксирован пятый случай смерти пациента с COVID-19. Скончался 82-летний житель Нижнекамского района. Мужчина был госпитализирован 1 мая с жалобами на кашель, слабость и повышенную температуру.

- Пациент находился на стационарном лечении в инфекционном отделении Нижнекамской ЦРМБ с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции, осложненным внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и ОРДС. С 4 мая был подключен к аппарату ИВЛ. Имел хронические заболевания: ХОБЛ и сахарный диабет, - рассказывают в оперштабе.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане коронавирусом заболели 1 498 человек, 296 из них выздоровели. В стационарах республики сейчас лечатся 367 зараженных. Шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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