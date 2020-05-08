Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 8 мая 2020 года: в городе выявили 297 зараженных

По последним данным в Чувашии зафиксировано 950 случаев коронавируса. 175 зараженных уже выздоровели, восемь - скончались. Большинство больных - жители Чебоксар (297 человек). Оставшиеся:

Алатырскии раи он - 18;

Аликовскии раи он - 19;

Батыревскии раи он - 35;

Вурнарскии раи он - 15;

Ибресинскии раи он - 12;

Канашскии раи он - 59;

Козловскии раи он - 3;

Комсомольскии раи он - 15;

Красноармеи скии раи он - 5;

Красночетаи скии раи он - 19;

Мариинско-Посадскии раи он - 15;

Моргаушскии раи он - 13;

Порецкии раи он - 39;

Урмарскии раи он - 41;

Цивильскии раи он - 27;

Чебоксарскии раи он - 36;

Шемуршинскии раи он - 18;

Шумерлинскии раи он - 28;

Ядринскии раи он - 78;

Яльчикскии раи он - 14;

Янтиковскии раи он - 51;

Новочебоксарск - 35.

Под медицинским наблюдением в республике сейчас находятся 1 198 человек. С начала исследований проведено более 27 тысяч тестов на COVID-19.

Отметим, что с 26 апреля под меднаблюдением в обсерваторе «Лесная сказка» находятся 25 человек. Ранее они вернулись в Чувашию из Индии, Индонезии, Таиланда, ГОА, Германии и Турции. Карантинный период у пятнадцати изолированных завершится 10 мая, у пяти – 12 мая, еще у пяти – 17 мая.

О ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМАХ ДЛЯ МЕДИКОВ

Накануне в Чувашию поступила партия защитных костюмов для медицинских работников. Всего - 10 тысяч штук.

- Комплекты, в которые входят брюки, куртка, шапочка-шлем, бахилы хирургические высокие, халат хирургический, отгружены на Аптечную базу «Фармация» и распределены в больницы республики, - сообщает пресс-служба Минздрава региона.