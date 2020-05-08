Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 8 мая 2020 года: в городе выявили 297 зараженных
По последним данным в Чувашии зафиксировано 950 случаев коронавируса. 175 зараженных уже выздоровели, восемь - скончались. Большинство больных - жители Чебоксар (297 человек). Оставшиеся:
Алатырскии раи он - 18;
Аликовскии раи он - 19;
Батыревскии раи он - 35;
Вурнарскии раи он - 15;
Ибресинскии раи он - 12;
Канашскии раи он - 59;
Козловскии раи он - 3;
Комсомольскии раи он - 15;
Красноармеи скии раи он - 5;
Красночетаи скии раи он - 19;
Мариинско-Посадскии раи он - 15;
Моргаушскии раи он - 13;
Порецкии раи он - 39;
Урмарскии раи он - 41;
Цивильскии раи он - 27;
Чебоксарскии раи он - 36;
Шемуршинскии раи он - 18;
Шумерлинскии раи он - 28;
Ядринскии раи он - 78;
Яльчикскии раи он - 14;
Янтиковскии раи он - 51;
Новочебоксарск - 35.
Под медицинским наблюдением в республике сейчас находятся 1 198 человек. С начала исследований проведено более 27 тысяч тестов на COVID-19.
Отметим, что с 26 апреля под меднаблюдением в обсерваторе «Лесная сказка» находятся 25 человек. Ранее они вернулись в Чувашию из Индии, Индонезии, Таиланда, ГОА, Германии и Турции. Карантинный период у пятнадцати изолированных завершится 10 мая, у пяти – 12 мая, еще у пяти – 17 мая.
О ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМАХ ДЛЯ МЕДИКОВ
Накануне в Чувашию поступила партия защитных костюмов для медицинских работников. Всего - 10 тысяч штук.
- Комплекты, в которые входят брюки, куртка, шапочка-шлем, бахилы хирургические высокие, халат хирургический, отгружены на Аптечную базу «Фармация» и распределены в больницы республики, - сообщает пресс-служба Минздрава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU