2020-05-07T18:13:10+03:00
Общество

РИТЭК поздравляет татарстанцев с 75-летием Великой Победы

В этом году исполнилось ровно 75 лет со Дня победы в Великой Отечественной войне
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Заместитель генерального директора - директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» ООО «РИТЭК» Николай Нефедов.Заместитель генерального директора - директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» ООО «РИТЭК» Николай Нефедов.
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Заместитель генерального директора - директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» ООО «РИТЭК» Николай Нефедов:

«Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые жители Республики Татарстан! От всей души поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Сегодня мы отмечаем 75-летие с того дня, когда закончилась самая страшная и кровопролитная в истории человечества война, в которой наш народ ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость Отечества, спас мир от фашистских захватчиков. Всенародный подвиг старшего поколения навеки останется в памяти потомков как свидетельство величайшего мужества, стойкости духа и самопожертвования.

Достойный вклад в Великую Победу внесли жители республики, отважно сражаясь на фронте, неустанно работая в тылу, создавая оружие Победы и обеспечивая действующую армию всем необходимым.

Наша святая обязанность - бережно относиться к своей героической истории, быть предельно внимательными к нашим ветеранам, свято чтить память погибших.

Много лет в РИТЭКе существует добрая и очень важная традиция: в преддверии Дня Победы навещать ветеранов и тружеников тыла, чтобы вручить им цветы и подарки. В этом году сложная эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в празднование знаменательной даты, однако без внимания пожилые люди не останутся. Связь поколений для нас не просто слова. Преемственность, профессиональная и духовная, - это образ жизни, принцип согласованной работы на результат.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Долг современного поколения - жить так, чтобы быть достойными продолжателями славных дел, традиций победителей, преодолевать все трудности и вызовы времени! Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучной и мирной жизни!

С Днем Победы!»

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