2020-05-07T18:52:41+03:00
Общество

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 8 мая 2020 года: в горбольнице 21 зараженный пациент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Йошкар-Оле на утро 8 мая 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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В ДРКБ лечатся трое инфицированных детей.В ДРКБ лечатся трое инфицированных детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным, в Марий Эл выявлено 814 случаев заражения коронавирусом. 508 зараженных уже выздоровели, четверо - скончались.

- У 231 человека нет клинических проявлений, у 336 - течение заболеваний легкое, у 210 – средней тяжести, у 37 - тяжелое, - отмечают в Роспотребнадзоре республики.

Среди инфицированных 4 ребенка до года, 25 детей от 1 года до 6 лет, 34 - от 7 до 14 лет, 15 - от 15 до 17 лет. 75 больных – лица в возрасте 18 - 29 лет, 266 – от 30 до 49 лет, 254 - от 50 до 64 лет. 141 зараженных старше 65 лет.

- Всего в инфекционных стационарах республики лечатся 255 человек. Из них с пневмонией – 212, с коронавирусом - 82. В тяжелом состоянии 112 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 134, легкой степени тяжести – 9. Четыре пациента на искусственной вентиляции легких, 121 нуждается в кислородной поддержке, - сообщают в региональном Минздраве.

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 8 мая 2020 года - в инфекционном и перепрофилированном терапевтическом отделениях горбольницы лечатся 145 пациентов, у 122 диагностирована пневмония. В тяжелом состоянии – 88 человек, в состоянии средней степени тяжести – 57. Два пациента на искусственной вентиляции легких, 76 нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 21.

В ДРКБ лечатся 5 пациентов. 2 – в состоянии средней степени тяжести, 3 – легкой степени тяжести. С коронавирусом – 3.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1857 человек, 1849 из которых контактировали с людьми с подозрением на COVID-19.

О МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ

Медицинские маски местных производителей в Марий Эл можно купить на почте. В продаже имеются многоразовые маски трех видов до 49 рублей за штуку. Их можно приобрести как в отделениях, так и через почтальонов.

Продажи осуществляют 400 операторов и 710 почтальонов 206 отделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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