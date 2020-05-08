Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 8 мая 2020 года: в городе продолжает расти число зараженных

Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 8 мая 2020 года - ежедневно растет число зараженных коронавирусом. Вчера утром стало известно сразу о 22 инфицированных. Всего же с начала пандемии в городе заболело 172 человека, 21 из которых выздоровел, а один - заслуженных врач Татарстана - скончался.

Всего же в республике коронавирусом заразились 1415 граждан, 252 из которых выздоровели, четверо - скончались.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2 134 человека. 23 733 человека снято с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. - С начала исследований проведено 64 729 тестов на коронавирус.

О РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

В Татарстане подготовили план по поэтапному выходу из режима самоизоляции. Послабления должны начаться с 12 мая.

Пока план рассматривается президентом республики Рустамом Миннихановым. Решение о введении тех или иных послаблений он будет принимать под свою личную ответственность и с учетом мнения различные ведомств. Оно должно быть озвучено уже в ближайшие дни.

Да, и, в принципе, начали уже вводится некоторые послабления. Например татарстанцам уже разрешили заниматься спортом на свежем воздухе и посещать кладбища.

Вторым этапом должно стать, открытие магазинов с большими площадями, где по-прежнему должна будет соблюдаться социальная дистанция между посетителями.

Третий этап - открытие парков и крупных торговых центров. Но это уже только после того, как Роспотребнадзор даст "добро".