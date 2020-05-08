2020-05-07T18:53:41+03:00
Общество

Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 8 мая 2020 года: в городе продолжает расти число зараженных

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Набережных Челнах на утро 8 мая 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
С начала пандемии в городе выявлено 172 случая заражения COVID-19.С начала пандемии в городе выявлено 172 случая заражения COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 8 мая 2020 года - ежедневно растет число зараженных коронавирусом. Вчера утром стало известно сразу о 22 инфицированных. Всего же с начала пандемии в городе заболело 172 человека, 21 из которых выздоровел, а один - заслуженных врач Татарстана - скончался.

Всего же в республике коронавирусом заразились 1415 граждан, 252 из которых выздоровели, четверо - скончались.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2 134 человека. 23 733 человека снято с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. - С начала исследований проведено 64 729 тестов на коронавирус.

О РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

В Татарстане подготовили план по поэтапному выходу из режима самоизоляции. Послабления должны начаться с 12 мая.

Пока план рассматривается президентом республики Рустамом Миннихановым. Решение о введении тех или иных послаблений он будет принимать под свою личную ответственность и с учетом мнения различные ведомств. Оно должно быть озвучено уже в ближайшие дни.

Да, и, в принципе, начали уже вводится некоторые послабления. Например татарстанцам уже разрешили заниматься спортом на свежем воздухе и посещать кладбища.

Вторым этапом должно стать, открытие магазинов с большими площадями, где по-прежнему должна будет соблюдаться социальная дистанция между посетителями.

Третий этап - открытие парков и крупных торговых центров. Но это уже только после того, как Роспотребнадзор даст "добро".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), мне довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Новости 24
После очистки объем Марьино озера в Казани увеличится в 1,5 раза
В Татарстане КАМАЗ насмерть сбил женщину
Стало известно, как будет выглядеть экстрим-парк рядом с мостом “Миллениум” в Казани
Предположительно самоубийство: найдено тело главы Исполкома Сармановского района Татарстана
В Татарстане возбуждено уголовное дело о хищении денег со строительства дамбы возле Манхеттена
В Казани улицу назовут в честь генерала Махмута Гареева
В Татарстане восстановили храм, который подожгла состоящая на учете у психиатров прихожанка
Житель Татарстана погиб в страшном ДТП в Самарской области
Топила в ванной и выгоняла голой на балкон: в Татарстане мать будут судить за истязание дочери
В Татарстане постепенно выходят из режима самоизоляции
С 8 мая в Казани возобновляется дачный автобусный рейс до поселка Гаврилково