Коронавирус в Казани, последние новости на 8 мая 2020 года: у туристов, которые вернулись из Турции, нашли коронавирус

Коронавирус в Казани, последние новости на 8 мая 2020 года - продолжает расти число зараженных коронавирусом. Вчера утром стало известно сразу о 41 инфицированном. Всего же с начала пандемии в городе заболело 656 человек, 134 из которых выздоровели, а один скончался.

Всего в Татарстане же заразились 1415 граждан, 252 из которых выздоровели, четверо - скончались.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2 134 человека. 23 733 человека снято с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. - С начала исследований проведено 64 729 тестов на коронавирус.

О ТЕХ, КТО ПРИЕХАЛ

Стали известны результаты тестов на коронавирус 14 жителей Татарстана, которые вернулись из Турции. Зараженными оказались шесть человека, в том числе один ребенок. Болезнь у них протекает в бессимптомной форме.

Напомним, все прибывшие из заграницы граждане были отправлены в обсерватор казанского санатория "Ливадия", где будут находиться 14 дней на карантине.

ОБ ОТМЕНЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

В Татарстане подготовили план по поэтапному выходу из режима самоизоляции. Послабления должны начаться с 12 мая.

Пока план рассматривается президентом республики Рустамом Миннихановым. Решение о введении тех или иных послаблений он будет принимать под свою личную ответственность и с учетом мнения различные ведомств. Оно должно быть озвучено уже в ближайшие дни.

Да, и, в принципе, начали уже вводится некоторые послабления. Например татарстанцам уже разрешили заниматься спортом на свежем воздухе и посещать кладбища.

Вторым этапом должно стать, открытие магазинов с большими площадями, где по-прежнему должна будет соблюдаться социальная дистанция между посетителями.

Третий этап - открытие парков и крупных торговых центров. Но это уже только после того, как Роспотребнадзор даст "добро".