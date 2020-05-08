2020-05-07T18:13:10+03:00
Общество

Банк «Открытие» в Татарстане поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы 2020

В банке считают, что нынешняя весна оказалась для всех нас временем испытаний
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Дамир Кашибулхакович Габдулхаков, управляющий банком «Открытие» в Татарстане.Дамир Кашибулхакович Габдулхаков, управляющий банком «Открытие» в Татарстане.
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"С Днем Победы, с днем мира!

Дорогие ветераны и труженики тыла! Разрешите от всей души поздравить вас с великим праздником, одним из главных для нашей страны, - 75-летием Победы!

Это победа, которая далась вам ценой ежедневного подвига на полях сражений, трудовом фронте и в госпиталях, останется для нас примером самоотверженности.

Многие из вас участвовали в решающих сражениях Великой Отечественной, а после войны вам нужно было в кратчайший срок восстановить разрушенное хозяйство, перевести оборонные предприятия на выпуск мирной продукции, наладить долгожданную спокойную жизнь. И у вас это получилось.

Вы освободили Родину от фашистских захватчиков для своих детей, внуков и правнуков, а затем заново отстроили страну после войны. Нынешняя весна оказалась для всех нас временем испытаний, но нам стоит поучиться у вас умению не опускать руки перед трудностями, бороться и добиваться результата. Мы должны прожить активную созидательную, счастливую жизнь - за себя и за тех, кто навсегда остался на поле битвы.

Желаю вам здоровья, бодрости, долголетия, душевного тепла, и пусть каждый из вас будет окружен вниманием ваших близких и искренней любовью!

Уважаемые татарстанцы!

День Победы - праздник, который объединяет граждан нашей страны независимо от профессии, возраста, социальной принадлежности, и я от всего сердца поздравляю вас с этим светлым днем!

Во многих семьях есть традиция собираться в этот день всем вместе. И пусть нынешняя эпидемиологическая ситуация внесла коррективы, мы многое можем - открыть старый фотоальбом, расспросить своих бабушек и дедушек об их военном и послевоенном детстве, записав эти рассказы, почитать с детьми повесть о Дне Победы, послушать музыку тех лет. История страны состоит из историй семей, именно от нас младшие учатся бережно относиться к ней.

В эти майские дни я желаю вам крепкого здоровья, новых горизонтов в работе, успехов в бизнесе, поддержки в семье. Пусть дети неизменно радуют, удача сопровождает во всех благих начинаниях, хватает сил и энергии для реализации ярких жизненных планов!"

Дамир Кашибулхакович Габдулхаков, управляющий банком «Открытие» в Татарстане.

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