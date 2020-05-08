2020-05-07T18:13:10+03:00
Общество

Билайн в Татарстане подтвердил надежность сети на фоне роста трафика

Билайн в Татарстане продолжает масштабную модернизацию сети 4G и увеличение зоны ее покрытия, что особо важно для жителей региона в период самоизоляции, когда необходим интернет-доступ для дистанционной работы и обучения
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Чтобы обеспечить пользователей всеми сервисами в полном объеме без потери качества, оператор заранее провел работы на своей сетевой инфраструктуре, которые позволили почти в 3 раза повысить пропускную способность сети. В результате в новых условиях мобильная сеть Билайн по всему Татарстану показала себя подготовленной к дополнительным нагрузкам и предотвратило негативные последствия лавинообразного роста нагрузки.

Большая работа по вводу новых базовых станций была проведена в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске, Чистополе и других городах. Впервые 4G появился в 22 районах республики, в том числе в районных центрах – Буинске, Заинске, Бавлах, Нурлате, Тетюшах, Азнакаево, Джалиле, Уруссу. Стоит отметить, что большее число запусков сети LTE произошло в населенных пунктах с численностью от 150 до 5000 человек. Высокоскоростным 4G интернетом покрыты трассы Казань-Ульяновск, Казань-Набережные Челны и Казань-Зеленодольск. Таким образом, за год сеть Билайн была усилена в 40 районах и сейчас более чем на 85% сети Билайн в Татарстане активирован функционал 4G.

Несмотря на текущую ситуацию, техническая дирекция компании продолжает строить новые базовые станции при соблюдении всех санитарных норм. В этом году Билайн уже запустил около 50 новых объектов на своей сети, в том числе и в сельской местности. За первый квартал 2020 года расширено покрытие сети четвертого поколения в Казани, Набережных Челнах, Лениногорске, населенных пунктах Лаишевского, Кайбицкого, Высокогорского и Рыбно-Слободского районов. Ввод дополнительных 4G базовых станций позволил значительно увеличить скорость мобильного интернета в Камских Полянах.

В Чистополе благодаря увеличению ширины полосы с 10 МГц до 15 МГц расширена емкость сети LTE 1800, в Альметьевске проведен рефарминг диапазона частот 900 МГц с запуском LTE. Это позволило увеличить количество абонентов, которых в момент пиковых нагрузок на сеть можно качественно обслуживать одновременно, а скорость мобильного интернета на открытом пространстве и внутри зданий выросла на 30%.

Анвар Шахмаев, территориальный управляющий Билайн в Республике Татарстан:

«С началом «нерабочих недель» мы наблюдаем среди татарстанцев еще большую востребованность мобильного интернета и тренд на увеличение количества звонков. Например, в некоторые дни нагрузка на сеть в Казани была выше, чем в новогоднюю ночь. И мы достойно прошли такую проверку. Технические специалисты непрерывно обеспечивают стабильную работу сети, продолжают запуск новых базовых станций в соответствии с утвержденным планом развития сетевой инфраструктуры, уделяя внимание обратной связи от абонентов».

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