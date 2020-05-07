Слуцкий покинет "Рубин"?: Тренером интересуется клуб английской Премьер-лиги

Сотрудничество Леонида Слуцкого и "Рубина" может оказаться не долговечным. Уже летом наставник может покинуть казанский клуб и перебраться в Англию. По данным The Daily Mail, интерес к российскому специалисту проявляет английский "Борнмут", который на момент приостановки чемпионата Англии шел на 18 месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Британские СМИ утверждают, что, если "Борнмут" сохранит прописку в элите местного футбола, то Слуцкому предложат двухлетний контракт и поставят задачу сколотить боеспособный коллектив и закрепиться в Премьер-лиге.

Любопытно, что, по данным The Daily Mail, Слуцкому в английском клубе предложат зарплату в 300 тысяч евро за сезон. Это при том, что в "Рубине" специалист получает примерно в два раза больше. Однако, по мнению британского СМИ, заставить Слуцкого пойти на понижение зарплаты и переезд в Англию может то, что главный спонсор казанского клуба намерен урезать бюджет клуба примерно на две трети. Мечтать о серьезных результатах при таких финансах будет проблематично.

Отметим, что у Слуцкого уже есть опыт работы в Англии. Летом 2017-го он возглавил "Халл", который выступал во второй по силе лиге Англии - Чемпионшипе. Состав у команды был неплохим и перед Слуцким поставили задачу бороться за выход в Премьер-лигу. Правда, поработал в Англии Слуцкий недолго, уже в декабре его уволили. Команда к тому времени шла на 20 месте.

После "Халла" Слуцкий полтора года работал в голландском "Витессе", откуда ушел в ноябре прошлого года, а уже в декабре он возглавил "Рубин". Со слуцким заключили контракт на пять лет и поставили цель - для начала сохранить прописку в элите, а затем бороться с командой за места в еврокубках. В межсезонье "Рубин" провел мощную трансферную компанию, подписав, например, форварда "Краснодара" Игнатьева, экс-полузащитника "Локомотива" Тарасова, хавбека "Спартака" Бакаева и ряд других игроков.

Правда, сразу же исправить турнирное положение "Рубину" со Слуцким не удалось. Под руководством нового наставника казанцы сыграли три матча, в которых набрали 4 очка. На момент приостановки чемпионата России из-за коронавируса "Рубин" после 22 туров занимал 14 место, имея в активе 23 балла.