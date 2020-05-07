2020-05-07T12:57:30+03:00
Общество

У вернувшихся из Турции татарстанских туристов обнаружили коронавирус

Среди заболевших 5 взрослых и 1 ребенок
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Стали известны результаты тестов на коронавирусную инфекцию у 14 татарстанцев, прибывших 6 мая вывозным спецрейсом из Антальи (Турция) в международный аэропорт Уфы. Среди почти 100 пассажиров было и 14 жителей Татарстана, всех их сразу перевезли в Казань. Все прибывшие из Антальи отправились в обсерватор в санаторий "Ливадия", где будут находиться 14 дней на карантине.

Тесты вновь прибывшие сдавали утром 6 мая, и сегодня, 7 мая, выяснилось, что положительные результаты оказались у шести человек. Среди заболевших 5 взрослых и 1 ребенок.

- У всех заболевание протекает в бессимптомной форме, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Татарстане. - Чувствуют себя хорошо. Все заболевшие будут находиться под медицинским наблюдением, как и предусмотрено условиями обсервации в санатории "Ливадия".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане коронавирусом заболели еще 105 человек

Большинство из них - жители Казани (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
День памяти Блаженной Матроны Московской 2020: история и традиции праздника
В православной традиции принято почитание десятков и даже сотен святых. Но есть среди них те, кого наш народ любит и почитает особо. 2 мая Православная Церковь отмечает день памяти святой Матронушки Московской
Новости 24
С 8 мая в Казани возобновляется дачный автобусный рейс до поселка Гаврилково
В Йошкар-Оле экс-полицейскую будут судить за подделку доказательств
В Марий Эл мотоблок сбил 4-летнюю девочку
К юбилею Великой Победы: говорим спасибо за #мирноенебо75!
В Чувашии прокуратура выявила магазины, в которых продавали просроченное мясо и пиво
Отвозили на патрульных машинах: в Казани прошел масштабный рейд по задержанию нарушителей режима самоизоляции
Пропавшего жителя Марий Эл нашли мертвым
В Набережных Челнах с потолка квартиры закапала кровь
В шлемах, но без штанов: в Чебоксарах полицейские нашли всех участников голого мотозаезда
День Победы 2020 в Казани: над городом пролетит Ту-160 «Белый лебедь»
Режим самоизоляции в Набережных Челнах: приставы закрыли сауны "Жара" и "Звезда"
В Чебоксарах доцента университета им.Ульянова будут судить за взятки на экзаменах
В казанском поселке Мирный появится лыжно-биатлонический комплекс за 292,6 миллиона рублей
В Чебоксарах иномарка проехалась по ноге четырехлетнего ребенка
Схватил за шею и угрожал убить: казанца будут судить за нападение на фельдшера «скорой»
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
Попова назвала три этапа снятия блокировки по коронавирусу
Первые деньги на строительство скоростной автотрассы "Москва-Казань" выделят уже в 2020 году
Вышел из дома и не вернулся: в Чебоксарах пропал пенсионер
В Татарстане поймали двух человек, из-за которых загорелась трава
В Ульяновске байкер без прав спровоцировал ДТП