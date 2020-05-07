У вернувшихся из Турции татарстанских туристов обнаружили коронавирус

Стали известны результаты тестов на коронавирусную инфекцию у 14 татарстанцев, прибывших 6 мая вывозным спецрейсом из Антальи (Турция) в международный аэропорт Уфы. Среди почти 100 пассажиров было и 14 жителей Татарстана, всех их сразу перевезли в Казань. Все прибывшие из Антальи отправились в обсерватор в санаторий "Ливадия", где будут находиться 14 дней на карантине.

Тесты вновь прибывшие сдавали утром 6 мая, и сегодня, 7 мая, выяснилось, что положительные результаты оказались у шести человек. Среди заболевших 5 взрослых и 1 ребенок.

- У всех заболевание протекает в бессимптомной форме, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Татарстане. - Чувствуют себя хорошо. Все заболевшие будут находиться под медицинским наблюдением, как и предусмотрено условиями обсервации в санатории "Ливадия".

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