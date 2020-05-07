В Ульяновской области коронавирусом заболели еще 32 человека

За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 32 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По их данным, с начала пандемии в регионе выявлено 605 зараженных, 112 из которых уже выздоровели, а четверо скончались.

Накануне губернатор области Сергей Морозов заявил, что антилидером по числу заболевших остается Карсунский район. Однако сегодня, 7 мая, был снят карантин с поселка Карсун и села Языково.

- Эти населенные пункты остаются на особом контроле. В районе уже вышли на работу 120 медицинских работников, которые вылечились или у которых закончился срок самоизоляции. В Карсунской больнице продолжают работать 2 врача из Ульяновска, а также бригада "скорой помощи", - отметил Морозов.