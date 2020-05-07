2020-05-07T12:05:38+03:00
Общество

В Марий Эл коронавирус диагностировали еще 31 человеку

С начала пандемии в республике заразились 814 человек, 508 из которых выздоровели
Алина ГАБДУЛИНА
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По данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением находятся более 1,7 тысяч человекПо данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением находятся более 1,7 тысяч человекФото: Иван МАКЕЕВ
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Число зараженных коронавирусом в Марий Эл продолжает расти. Так, за минувшие соответствующий диагноз был поставлен еще 31 человеку. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, что с начала пандемии в регионе заразилось 814 человек, 508 из которых уже выздоровели. Есть, правда, и восемь летальных случаев.

- Всего в инфекционных стационарах Марий Эл лечатся 255 человек. Из них с пневмонией – 212, с коронавирусом - 82. В тяжелом состоянии 112 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 134, легкой степени тяжести – 9. Четыре пациента на искусственной вентиляции легких, 121 нуждается в кислородной поддержке, - сообщают в Минздраве республики.

В инфекционном и перепрофилированном терапевтическом отделениях горбольницы Йошкар-Олы лечатся 145 пациентов, у 122 диагностирована пневмония. В тяжелом состоянии – 88 человек, в состоянии средней степени тяжести – 57. Два пациента на искусственной вентиляции легких, 76 нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 21.

В ДРКБ лечатся 5 пациентов. 2 – в состоянии средней степени тяжести, 3 – легкой степени тяжести. С коронавирусом – 3.

В Звениговской ЦРБ находятся 20 пациентов,12– с пневмонией. В тяжелом состоянии – 1 пациент, в состоянии средней степени тяжести -15, – легкой степени тяжести - 4. Нуждаются в кислородной поддержке - 14. С коронавирусом – 8.

В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы лечится 22 пациента, тяжелых - 6, в состоянии средней степени тяжести – 14, легкой степени тяжести – 2. С коронавирусом – 14.

В инфекционном отделении Волжской центральной городской больницы лечатся 23 пациента: 13 - в тяжелом состоянии, 10 – в состоянии средней степени тяжести. 9 нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 13.

В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ на лечении 25 пациентов, из них у 21 - пневмония. В тяжелом состоянии 3 пациента, 22 - в состоянии средней степени тяжести. В кислородной поддержке нуждаются 11 человек. С коронавирусом – 12 человек.

В перепрофилированном лечебном корпусе Медведевской ЦРБ находятся 15 пациентов, 11 – с пневмонией. 1 - в тяжелом состоянии, 14 - в состоянии средней степени тяжести. Один пациент находится на искусственной вентиляции легких, 6 нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 11 человек.

По последним данным Роспотребнадзора Марий Эл (на 6 мая), под медицинским наблюдением 1787 человек, 1779 из которых контактировали с людьми с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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