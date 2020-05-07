В Чувашии зафиксировали 58 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Чувашии коронавирус подтвердился еще у 58 человек. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, что с начала пандемии в регионе выявили 950 зараженных, 175 из которых уже выздоровели, а восемь - скончались.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются чуть более 1,1 тысячи человек. С начала пандемии в Чувашии сделано порядка 25,9 тестов на COVID-19.