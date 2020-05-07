2020-05-07T12:55:52+03:00
Общество

КМПО поздравляет татарстанцев с 75-летием Великой Победы

Руководство предприятия преклоняется перед боевыми подвигами фронтовиков и заслугами тех, кто героически трудился в тылу
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Генеральный директор АО «КМПО» Дамир Каримуллин.Генеральный директор АО «КМПО» Дамир Каримуллин.
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Генеральный директор АО «КМПО» Дамир Каримуллин:

«Уважаемые участники войны, труженики тыла и жители республики!

Сердечно поздравляю вас с самым дорогим и самым великим для нашей страны праздником - Днем Победы!

75 лет прошло, но для нас значимость этого события с каждым годом только возрастает. Для меня большая честь - возглавить предприятие, трудовой путь которого внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, где трудились такие самоотверженные люди. Мы преклоняемся перед боевыми подвигами фронтовиков и заслугами тех, кто героически трудился в тылу.

Желаю всем мира, здоровья, благополучия вашим семьям и всегда чистого и светлого неба над головой!»

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