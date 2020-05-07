2020-05-07T11:40:54+03:00
Общество

В Татарстане от коронавируса излечились еще 68 человек

35 из них находились под наблюдением в Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выздоровели 252 человека.С начала пандемии в республике выздоровели 252 человека.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В четверг, 7 мая, стало известно, что в Татарстане от коронавируса излечились еще 65 человек. Большинство из них находились под наблюдением врачей в Казани (35), 9 - в Набережных Челнах, 6 - в Тюлячинском районе, по четыре - в Нижнекамском и Высокогорском районах, по двое - в Дрожжановском, Лаишевском и Сабинском районах, по одному - в Арском, Кукморском, Пестречинском и Чистопольском районах.

Так, с начала пандемии в республике заразилось 1415 граждан, 252 из которых выздоровели, а четверо, среди которых заслуженный врач, - скончались.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2 134 человека. 23 733 человека снято с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. - С начала исследований проведено 64 729 тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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