2020-05-07T12:55:52+03:00
Общество

В Татарстане коронавирусом заболели еще 105 человек

Большинство из них - жители Казани
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
С начала пандемии в Татарстане заболели 1415 человек, 252 из которых уже выздоровели.С начала пандемии в Татарстане заболели 1415 человек, 252 из которых уже выздоровели.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Татарстане выявлено еще 105 случаев заражения коронавирусом. 31 человек был госпитализирован, 74 - оставлены дома с бессимптомной или легкой формой течения болезни.

Известно, что 8 заболевших недавно вернулись в Татарстан из других регионов России, 97 - контактировали с ранее инфицированными.

Большинство новых зараженных - жители Казани (41 человек). 22 - из Набережных Челнов, 11 - из Нижнекамского района, по шесть - из Алметьевского и Арского районов, по четыре - из Мамадышского и Елабужского районов, по двое - из Высокогорского, Кукморского и Пестречинского районов, по одному зараженному - из Балтасинского, Лаишевского, Лениногорского, Сабинского и Тетюшского районов.

- По возрастным группам: до 18 лет – 1, от 18 до 30 лет – 18, от 30 до 50 лет – 31, от 50 до 60 лет – 24, от 60 до 70 лет – 27, от 70 до 80 лет – 4, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане заболели 1415 человек, 252 из которых уже выздоровели, четверо - скончались. Остальные проходят лечение в стационарах (375 пациентов) и дома в обязательной изоляции. Шесть инфицированных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
День памяти Блаженной Матроны Московской 2020: история и традиции праздника
В православной традиции принято почитание десятков и даже сотен святых. Но есть среди них те, кого наш народ любит и почитает особо. 2 мая Православная Церковь отмечает день памяти святой Матронушки Московской
Новости 24
С 8 мая в Казани возобновляется дачный автобусный рейс до поселка Гаврилково
В Йошкар-Оле экс-полицейскую будут судить за подделку доказательств
В Марий Эл мотоблок сбил 4-летнюю девочку
К юбилею Великой Победы: говорим спасибо за #мирноенебо75!
В Чувашии прокуратура выявила магазины, в которых продавали просроченное мясо и пиво
Отвозили на патрульных машинах: в Казани прошел масштабный рейд по задержанию нарушителей режима самоизоляции
Пропавшего жителя Марий Эл нашли мертвым
В Набережных Челнах с потолка квартиры закапала кровь
В шлемах, но без штанов: в Чебоксарах полицейские нашли всех участников голого мотозаезда
День Победы 2020 в Казани: над городом пролетит Ту-160 «Белый лебедь»
Режим самоизоляции в Набережных Челнах: приставы закрыли сауны "Жара" и "Звезда"
В Чебоксарах доцента университета им.Ульянова будут судить за взятки на экзаменах
В казанском поселке Мирный появится лыжно-биатлонический комплекс за 292,6 миллиона рублей
В Чебоксарах иномарка проехалась по ноге четырехлетнего ребенка
Схватил за шею и угрожал убить: казанца будут судить за нападение на фельдшера «скорой»
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
Попова назвала три этапа снятия блокировки по коронавирусу
Первые деньги на строительство скоростной автотрассы "Москва-Казань" выделят уже в 2020 году
Вышел из дома и не вернулся: в Чебоксарах пропал пенсионер
В Татарстане поймали двух человек, из-за которых загорелась трава
В Ульяновске байкер без прав спровоцировал ДТП