В Татарстане коронавирусом заболели еще 105 человек

За минувшие сутки в Татарстане выявлено еще 105 случаев заражения коронавирусом. 31 человек был госпитализирован, 74 - оставлены дома с бессимптомной или легкой формой течения болезни.

Известно, что 8 заболевших недавно вернулись в Татарстан из других регионов России, 97 - контактировали с ранее инфицированными.

Большинство новых зараженных - жители Казани (41 человек). 22 - из Набережных Челнов, 11 - из Нижнекамского района, по шесть - из Алметьевского и Арского районов, по четыре - из Мамадышского и Елабужского районов, по двое - из Высокогорского, Кукморского и Пестречинского районов, по одному зараженному - из Балтасинского, Лаишевского, Лениногорского, Сабинского и Тетюшского районов.

- По возрастным группам: до 18 лет – 1, от 18 до 30 лет – 18, от 30 до 50 лет – 31, от 50 до 60 лет – 24, от 60 до 70 лет – 27, от 70 до 80 лет – 4, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане заболели 1415 человек, 252 из которых уже выздоровели, четверо - скончались. Остальные проходят лечение в стационарах (375 пациентов) и дома в обязательной изоляции. Шесть инфицированных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.