Режим самоизоляции в Татарстане 2020: погибший врач и студенты-медики

Среди заболевших коронавирусной инфекций есть и те, которые сейчас находятся на самой передовой - врачи, медсестры, работающие в госпиталях. Сколько из них уже заболели или переболели covid-19, пока точно не известно, но такие медицинские работники есть.

Вчера, 6 мая, многих жителей Набережных Челнов потрясло известие, что в результате коронавирусной инфекции скончался 51-летний заслуженный хирург Дмитрий Смородинов. Сразу после этого появилось постановление президента Татарстана Рустама Минниханова о обязательном обеспечение всех медиков индивидуальными средствами защиты - спецкостюмами.

- Скончавшийся врач не работал непосредственно с больными коронавирусом, - сообщила официальный руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. - Так получилось, что он заболел, но в больницах с коронавирусной инфекцией он не работал.

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В «ГРЯЗНЫЕ ЗОНЫ» НЕ БЕРУТ

Тем временем на помощь врачам республики пришли из будущие коллеги – студенты-медики 5 курса. 110 молодых людей уже должны, согласно планам обучения, проходить практику в качестве помощника врача поликлиники.

- Все студенты пофамильно распределены по медицинским учреждениям, - сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. - Ни один из них не находится в «грязной зоне», то есть не проходит практическую работу в зоне риска, в инфекционных отделениях.

Всего, как рассказала Галимова, на сегодня 615 студентов так или иначе задействованы в работе медучреждений Татарстана. Прежде всего это те, кто самостоятельно, еще до пандемии, устроились на прохождение практики.

Но есть и те, кто самостоятельно принял решение помочь будущим коллегам в это непростое время. Среди них 256 человек работают в медучреждениях, 228 трудятся в качестве волонтеров, еще 22 человека помогают Роспотребнадзору Татарстана.

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