Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 7 мая 2020 года: в регионе выявлено 605 случаев заражения

По последним данным Роспотребнадзора Ульяновской области, в регионе выявлено 605 случаев заражения (у федерального оперштаба по борьбе с инфекцией эта цифра ниже - 573). На данный момент выздоровели 89 зараженных, скончались - четверо.

Сейчас под наблюдением в области находятся 2 595 человек. С начала пандемии был проведен 19 621 тест на COVID-19.