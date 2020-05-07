Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 7 мая 2020 года: в регионе выявлено 605 случаев заражения
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 7 мая 2020 года
Сейчас под наблюдением в области находится 2 595 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным Роспотребнадзора Ульяновской области, в регионе выявлено 605 случаев заражения (у федерального оперштаба по борьбе с инфекцией эта цифра ниже - 573). На данный момент выздоровели 89 зараженных, скончались - четверо.
Сейчас под наблюдением в области находятся 2 595 человек. С начала пандемии был проведен 19 621 тест на COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU