Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 7 мая 2020 года: в ДРКБ пять детей с коронавирусом

По последним данным, в Марий Эл выявлено 783 случая коронавируса. Среди зараженных 4 ребёнка до года, 25 детей от 1 года до 6 лет, 33 - от 7 до 14 лет, 14 - от 15 до 17 лет. 68 инфицированных - лица в возрасте от 18 до 29 лет, 255 – от 30 до 49 лет, 246 – от 50 до 64 лет. На долю лиц старше 65 лет приходится 138 случаев заболевания.

- У 224 больных нет клинических проявлений, у 318 – течение заболеваний лёгкое, у 200 – средней тяжести, у 41 – тяжёлое, - сообщают в Роспотребнадзоре региона.

С начала пандемии в республике выздоровели 458 человек, скончались - четверо.

Сейчас под медицинским наблюдением остаются 1787 жителей Марий Эл, 1779 из которых контактировали с ранее зараженными коронавирусом гражданами.

- В инфекционных стационарах республики лечатся 255 человек. Из них с пневмонией – 226, с подтвержденным коронавирусом - 92. В тяжелом состоянии 91 пациент, в состоянии средней степени тяжести – 137, легкой степени тяжести – 27. Три пациента на искусственной вентиляции легких, 130 нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в местном Минздраве.

О ТЕХ, КТО В ЙОШКАР-ОЛЕ

В инфекционном и перепрофилированном терапевтическом отделениях горбольницы лечатся 136 пациентов, у 134 из которых пневмония. В тяжелом состоянии сейчас находятся 77 человек, в состоянии средней степени тяжести – 59. Один пациент на искусственной вентиляции легких. 94 человека нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом в медучреждении лежат 23 пациента.

В ДРКБ же лечатся 8 детей, у двоих – пневмония. Один в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести, пятеро – легкой степени тяжести. Отмечается, что у пятерых пациентов коронавирус.