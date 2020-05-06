2020-05-06T19:31:35+03:00
Общество

"Несмотря на страх и риск, мы выбрали жизнь" :"хрустальная леди" из Казани Лилия Тимергалеева поехала в Москву, чтобы родить первенца

Шанс того, что болезнь матери передастся ребенку был 50 процентов [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Медики сразу сообщили Лилии и ее мужу Ришату, что шанс того, что болезнь матери может предаться ребенку – 50%.Медики сразу сообщили Лилии и ее мужу Ришату, что шанс того, что болезнь матери может предаться ребенку – 50%.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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О том. что "хрустальная леди" из Казани Лилия Тимергалеева беременна стало известно в феврале. Тогда она была на 14 неделе срока. В интервью "Комсомолке" женщина, страдающая редкой болезнью - несовершенным остеогенезом (ломкость костей – Ред.), признавалась, что чувствует только радость от своего положения и поддержку близких людей.

Медики сразу сообщили Лилии и ее мужу Ришату, что шанс того, что болезнь матери может предаться ребенку – 50%. Несмотря на это, об аборте пара не думала ни секунду.

У Лилии редкое заболевание - несовершенный остеогенез (ломкость костей – Ред.). Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Лилии редкое заболевание - несовершенный остеогенез (ломкость костей – Ред.).Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас же Тимергалеевы отправились в Москву, чтобы родить там.

- Вот и прошли прекрасные месяцы испытаний, когда нас, как мне кажется, больше всего пугали на консилиумах словами: нужно прервать! Это звучало... как приговор, как участь и как безвыходность! - написала на своей соцстранице Лилия. - Я понимаю и сейчас, по пути в Москву на реанимобиле, что мы с супругом выбрали не лёгкий путь, хотя, наверное, и по всей жизни не выбирали лёгких путей.

После она отметила, что несмотря на страх и риск, они с мужем выбрали жизнь и не жалеют об этом. На данный момент их ребенок совершенно здоров.

- Осталось совсем чуть чуть и мы увидим новую улыбку, услышим новый плач и ощутим эти минуты отцовства и материнства. Молитесь за нас друзья. Мы верим что все к лучшему! - попросила Тимергалеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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