Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 7 мая 2020 года: от коронавируса скончался заслуженный врач Татарстана

В Набережных Челнах коронавирусом заболели уже 150 человек. 12 из них выздоровело, двое - скончались. О последнем умершем стало известно накануне. Им стал заслуженный врач Татарстана Дмитрий Смородинов. Ему был 51 год.

В Набережных Челнах Дмитрий работал заведующим челюстно-лицевого отделения городской больницы №5. Он был госпитализирован в Набережночелнинскую инфекционную больницу 19 апреля. Спустя два дня мужчину перевели в горбольницу №2 с диагнозом "тяжелая форма новой коронавирусной инфекции, внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония, ОРДС".

Дмитрий имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, и с 25 апреля он был подключен аппарату ИВЛ. 5 мая он скончался.

Отметим, что всего в Татарстане с начала падемии заразились 1310 граждан, 184 из которых выздоровели, четверо - скончались.

- На данный момент в республике под медицинским наблюдением находятся 1 910 человек. 23 695 человек сняты с меднаблюдения, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. - С начала исследований проведено 62 760 тестов на коронавирус.

О ТЕХ, КТО ПРИЕХАЛ

Накануне в Казань из международного аэропорта Уфы привезли 14 жителей Татарстана. Самолет прилетел в столицу Башкирии из Антальи (Турция). Это был вывозной рейс для россиян, оказавшихся отрезанными от дома в виду пандемии коронавирусной инфекции.

На родине туристов отправили в обязательный карантин. Ближайшие две недели они проведут в санатории "Ливадия".

О ПРОДОВОЛЬСТВИИ

На данный момент в Татарстана собрали порядка 50 тысяч тонн продовольствия для нуждающихся семей. Посылки с продуктами отправляются малоимущим бесплатно во время пандемии коронавируса.

Однако депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил отправлять продовольствие из Татарстана и в другие регионы России, так как люди там тоже нуждаются в помощи.