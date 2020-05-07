Коронавирус в Казани, последние новости на 7 мая 2020 года: в городе резко выросло число зараженных

В Казани начало резко расти число зараженных коронавирусом. Вчера утром стало известно сразу о 75 инфицированных. Всего же с начала пандемии в городе заболело 615 человек, 99 из которых выздоровели, а один скончался.

Всего в Татарстане же заразились 1310 граждан, 184 из которых выздоровели, четверо - скончались.

- На данный момент в республике под медицинским наблюдением находятся 1 910 человек. 23 695 человек сняты с меднаблюдения, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. - С начала исследований проведено 62 760 тестов на коронавирус.

О ТЕХ, КТО ПРИЕХАЛ

Накануне в Казань из международного аэропорта Уфы привезли 14 жителей Татарстана. Самолет прилетел в столицу Башкирии из Антальи (Турция). Это был вывозной рейс для россиян, оказавшихся отрезанными от дома в виду пандемии коронавирусной инфекции.

На родине туристов отправили в обязательный карантин. Ближайшие две недели они проведут в санатории "Ливадия".

О ПРОДОВОЛЬСТВИИ

На данный момент в Татарстана собрали порядка 50 тысяч тонн продовольствия для нуждающихся семей. Посылки с продуктами отправляются малоимущим бесплатно во время пандемии коронавируса.

Однако депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил отправлять продовольствие из Татарстана и в другие регионы России, так как люди там тоже нуждаются в помощи.

О НАРУШИТЕЛЯХ

34-летний директор одного из казанских предприятий на волне спроса во время пандемии, создал производство контрафактоного кожного антисептика.

В ходе обыска склада, который занимал задержанный, полицейские обнаружили и изъяли более 1,6 тысяч канистр уже готового антисептика объемом по 5 литров и 250 канистр объемом по 1 литр.