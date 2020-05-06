2020-05-06T17:16:37+03:00
Происшествия

В Казани полицейские накрыли склад с 8,4 тысячами литрами контрафактного антисептика

В отношении "предпринимателя", который наладил нелегальное производство во время пандемии коронавируса, возбудили два уголовных дела
Лика ИСАЕВА
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Задержание "бизнесмена" провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Татарстана.Задержание "бизнесмена" провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Татарстана.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Решил разбогатеть на ажиотаже из-за коронавируса. 34-летний директор одного из казанских предприятий на волне спроса во время пандемии, создал производство контрафактоного кожного антисептика.

Как установили полицейские, мужчина организовал закупку необходимого производственного оборудования и этилового спирта.

Задержание "бизнесмена" провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Татарстана. В ходе обыска склада, который занимал задержанный, было обнаружено и изъято 1633 канистры уже готового антисептика объемом по 5 литров и 250 канистр объемом по 1 литр. Там также были найдены образцы пластиковой тары, этикеток и остатки этилового спирта.

- В общей сложности было изъято более 8,4 тысяч спиртосодержащей продукции, - сообщили в МВД Татарстана. - По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок".

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 2,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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