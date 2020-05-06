Стало известно, какая погода будет в Татарстане на 9 Мая 2020

В ближайшие дни в Татарстане из-за влияния антициклона, его западной периферии, температурный фон сохранится высоким, сообщает Гидрометцентр республики.

Так, по прогнозам, погода в Татарстане на 9 Мая 2020 предполагает днем местами дождь и грозу, при последней ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах от +9 до +14 градусов, а в светлое время суток дело дойдет и до +28.

К слову, такая же ситуация с погодой в республике сложиться и в канун Дня Победы 2020 – 8 мая. Только днем обойдется без существенных осадков.

Тепло сохранится в Татарстане и 10 мая. Так, по предварительному прогнозу, в регионе местами пройдет дождь, также возможна гроза.