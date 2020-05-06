Подписали Да Косту, вернулись Бурмистров и Абросимов: новые трансферы «Ак Барса»

Казанский «Ак Барс» заключил контракт с игроком сборной Франции Стефаном Да Костой. Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона 2020/21. В прошлом сезоне он выступал за ярославский «Локомотив», провёл за него 64 матча, набрав 40 очков.

− Да Коста – форвард с большим опытом выступления в КХЛ: в каждом из клубов в России он был лидером, много забивал, отдавал. Рассчитываем, что он поможет усилить нашу команду, добавить вариативности при игре в большинстве. Важно, что это праворукий нападающий, который может сыграть и в центре, и на фланге, – передает слова генменеджер «Ак Барса» Рафика Якубова пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».

Также уже третий раз за карьеру в «Ак Барс» вернулся воспитанник казанского хоккея Александр Бурмистров, подписав контракт также до конца сезона 2020/21. В прошлом сезоне спортсмен провел за уфимский «Салават Юлаев» 64 матча и набрал 20 очков. За казанцев нападающий выступал в сезонах: 2008/09, 2013-2015, 2018.

– Очень рад вернуться домой: в Казань, в «Ак Барс». Хоккей, который команда показывала в прошлом сезоне под руководством Дмитрия Квартальнова, мне симпатичен – высокие скорости, много борьбы и владения шайбой, – передает слова Бурмистров пресс-служба казанского клуба. – Хочу приносить пользу родной команде в каждом матче и добиться с ней максимальных целей: думаю, что «Ак Барс» будет одним из фаворитов нового сезона.

Также «Ак Барс» и ХК «Сочи» произвели обмен, в результате которого в Казань вернулся защитник Роман Абросимов, а сочинцы получили денежную компенсацию. Абросимов также воспитанник «Ак Барса». В прошлом сезоне сыграл за южную команду 15 матчей, набрав 2 очка при показателе полезности -9.