Олимпийская чемпионка Алина Загитова "призналась", какой дополнительный предмет будет сдавать на ЕГЭ-2020

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая находится в самоизолияции в Казани, в этом году заканчивает школу. На своей странице в соцсети девушка опубликовала фотографию процесса подготовки к ЕГЭ-2020. В кадре можно заметить книгу по биологии. Вероятнее всего, Загитова таким образом "признается", что именно этот предмет она и будет сдавать в качестве дополнительного.

Фото: @azagitova

- Кот ученый, - подписала “сторис” Загитова.

Куда девушка планирует поступать после окончания школы, пока неизвестно.

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