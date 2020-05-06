В Набережных Челнах от коронавируса скончался заслуженный врач Татарстана

В больнице №2 Набережных Челнов во вторник, 5 мая, скончался 51-летний Дмитрий Смородинов. Мужчина был заведующим челюстно-лицевого отделения городской больницы №5.

Коллеги и пациенты, их родственники, отзываются о погибшем как о прирожденном враче, который порой не считался с личным временем и по нескольку часов мог простоять на ногах, делая сложную операцию. Дмитрия Смородина по праву называли "народным врачом". Минздрав Татарстана присвоил ему звание Залуженного врача республики.

В региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказали, что медик оказался на больничной койке 19 апреля. Смородинов был госпитализирован в Набережночелнинскую инфекционную больницу. Спустя два дня, 21 апреля, его перевели в стационар Городской больницы №2 с диагнозом "тяжелая форма новой коронавирусной инфекции, внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония, ОРДС".

Несмотря на все усилия коллег, Смородинову становилось хуже - мужчина имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, и с 25 апреля он был подключен аппарату ИВЛ.

К сожалению, 5 мая заслуженный врач Татарстана Дмитрий Смородинов скончался.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить всех медицинских работников республики костюмами индивидуальной защиты. Поскольку в регионе отмечается рост инфицированных коронавирусом. При этом большая часть из заболевших не имеют симптомов, но, тем не менее, они могут оказаться источником заражения других. И чаще всего именно медицинские работники подвергаются такому риску.

- Средства индивидуальной защиты должны быть сертифицированы, высокого качества, чтобы наши медицинские работники были максимально защищены. Их работа всегда сопряжена с рисками, сейчас в период эпидемии, особенно важно не допустить распространения вируса. На плечах этих людей здоровье и жизни наших татарстанцев, - отметил Рустам Минниханов.

Организовать покупку костюмов для медиков в кратчайшие сроки поручено главам татарстанских Минздрава и Минпромторга.