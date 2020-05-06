2020-05-06T17:18:09+03:00
Общество

Виктория Боня – специально для АЛЛАТРА ТВ

Знаменитая бьюти-блоггер, телеведущая, топ-модель Виктория Боня поделилась с АЛЛАТРА ТВ своим взглядом на жизнь, общество и единение людей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Интервью – прекрасный способ раскрыть человека с неординарных сторон, показать его лучшие качества. Тем более, когда интервью происходит в доброжелательной, располагающей атмосфере. В процессе разговора с журналистами АЛЛАТРА ТВ (18+) Виктория Боня обозначила ключевые проблемы современного мира, которые пока не позволяют человечеству перейти из потребительского формата взаимоотношений в созидательный.

– Мы все люди, и ответственность каждого очень высока, – говорит Виктория. – Очень сложно, казалось бы, прийти к этому осознанию, что я ответственен за все, что происходит в этой жизни. Но когда я беру на себя вот эту ответственность - я могу вершить огромные дела. Я понимаю, что я и этот мир - это одно целое, одно и то же. Если бы человек убрал границы, религии, страны, которые разделяют нас, национальности и так далее - вот только там есть состояние, когда мы можем быть действительно мощной цивилизацией. Мощнейшей. Если мы уберем вот эти границы, и мир будет не материально ориентирован, а ресурсоориентирован... Ресурсы должны принадлежать людям и поделены на каждого человека, они принадлежат нам всем.

Виктория отметила главенствующую роль любви в созидательном обществе, и что именно это светлое чувство способно объединить всех людей на планете, вне зависимости от политической, религиозной принадлежности, социального статуса и так далее.

– Я живу только сердцем... Я знаю, что здесь (в груди) сердце, в котором полно любви, абсолютной любви… – продолжает Виктория. – Абсолютная любовь - это не когда ты любишь только своих родных и близких, а остальные «пошли на фиг», нет - а когда ты любишь даже того, кто тебя оскорбляет, унижает и ненавидит. И ты говоришь ему: «Спасибо за опыт!», потому что он тебе учитель, он несет какие-то знания в твоей жизни. Потому что Всевышний тебя любит настолько, что Он бы не дал тебе этого человека, если бы ты не заслужил этих знаний. А мы же думаем: «О, какой я несчастный, за что мне это, почему у всех так хорошо, а у меня так плохо, и почему…» Не почему, а - зачем? Что - там? И что я могу сделать? Для чего это мне нужно? И когда начинаешь мыслить таким образом, то все у тебя становится на полочке на своё место. И вот в таком состоянии ты понимаешь, что жизнь на самом деле настолько простая, легкая и прекрасная. И все события в этой жизни шикарные.

11 мая 2019 года в рамках проекта «Общество. Последний шанс» на платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА» состоялась открытая онлайн-конференция, в которой приняли участие обычные люди из множества стран мира. Это уникальное мероприятие Виктория восприняла с воодушевлением, отметив, что каждый человек на планете сегодня должен быть осознанным и брать на себя ответственность за все, что происходит в его жизни.

Как человек, к мнению которого прислушиваются миллионы, Виктория Боня конечно же знает, насколько важно являться положительным примером, создавать позитивный контент. Право выбора остаётся за каждым человеком, и от этого выбора зависит будущее всей планеты! Что нужно человеку для счастья? Насколько люди близки друг к другу? Какова роль женщины в созидательном обществе? Об этом и о многом другом – смотрите в интервью на АЛЛАТРА ТВ.

АЛЛАТРА, Реклама, 18+

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей личных средств больнице Усинска
На деньги президента «ЛУКОЙЛа» приобретаются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, функциональные кровати, электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты
Новости 24
В Чебоксарах иномарка проехалась по ноге четырехлетнего ребенка
Схватил за шею и угрожал убить: казанца будут судить за нападение на фельдшера «скорой»
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
Попова назвала три этапа снятия блокировки по коронавирусу
Первые деньги на строительство скоростной автотрассы "Москва-Казань" выделят уже в 2020 году
Вышел из дома и не вернулся: в Чебоксарах пропал пенсионер
В Татарстане поймали двух человек, из-за которых загорелась трава
В Ульяновске байкер без прав спровоцировал ДТП
Работа «горячей линии» Росреестра Татарстана продолжится до завершения режима самоизоляции
В Казани, выпав из окна 7-го этажа, погибла 6-летняя девочка
Из-за эпидемии коронавируса Татарстан освободили от уплаты в 2020 году долгов федеральному центру
В Татарстане в реке Большой Черемшан обнаружили тело мужчины
Сдачу ЕГЭ 2020 могут перенести на июль
Песню «День Победы» исполнили на чувашском языке
Из-за строительства БКК 3,7 тысяч частных домов Казани на время остались без газа
Режим самоизоляции в Татарстане: с 6 мая разрешили посещать кладбища
В Татарстане увеличили прожиточный минимум на 1 квартал 2020 года
Нападение на полицейских, погоня и стрельба в Чувашии: задержанных беглецов поместили под домашний арест
Майские праздники 2020 в Татарстане: в условиях самоизоляции было выдано более 2,1 миллиона пропусков
В Казани мопед на скорости врезался в керамзитные блоки: водитель госпитализирован
В Татарстане ищут пропавшего 24-летнего Бориса Михалева
В Казани легковушка столкнула 11-летнего велосипедиста на припаркованную иномарку
В Татарстане во время пожара в квартире спасли соседку-пенсионерку
В Татарстан вернулись 14 туристов из турецкой Антальи
В Татарстане без осадков и до 26 градусов тепла
Татарстанец решил помочь "внуку" и потерял 100 тысяч рублей
Напавшего на таксиста в Зеленодольске мужчину объявили в федеральный розыск
Казанский "Зенит" усилился 35-летним волейболистом