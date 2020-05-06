Виктория Боня – специально для АЛЛАТРА ТВ

Интервью – прекрасный способ раскрыть человека с неординарных сторон, показать его лучшие качества. Тем более, когда интервью происходит в доброжелательной, располагающей атмосфере. В процессе разговора с журналистами АЛЛАТРА ТВ (18+) Виктория Боня обозначила ключевые проблемы современного мира, которые пока не позволяют человечеству перейти из потребительского формата взаимоотношений в созидательный.

– Мы все люди, и ответственность каждого очень высока, – говорит Виктория. – Очень сложно, казалось бы, прийти к этому осознанию, что я ответственен за все, что происходит в этой жизни. Но когда я беру на себя вот эту ответственность - я могу вершить огромные дела. Я понимаю, что я и этот мир - это одно целое, одно и то же. Если бы человек убрал границы, религии, страны, которые разделяют нас, национальности и так далее - вот только там есть состояние, когда мы можем быть действительно мощной цивилизацией. Мощнейшей. Если мы уберем вот эти границы, и мир будет не материально ориентирован, а ресурсоориентирован... Ресурсы должны принадлежать людям и поделены на каждого человека, они принадлежат нам всем.

Виктория отметила главенствующую роль любви в созидательном обществе, и что именно это светлое чувство способно объединить всех людей на планете, вне зависимости от политической, религиозной принадлежности, социального статуса и так далее.

– Я живу только сердцем... Я знаю, что здесь (в груди) сердце, в котором полно любви, абсолютной любви… – продолжает Виктория. – Абсолютная любовь - это не когда ты любишь только своих родных и близких, а остальные «пошли на фиг», нет - а когда ты любишь даже того, кто тебя оскорбляет, унижает и ненавидит. И ты говоришь ему: «Спасибо за опыт!», потому что он тебе учитель, он несет какие-то знания в твоей жизни. Потому что Всевышний тебя любит настолько, что Он бы не дал тебе этого человека, если бы ты не заслужил этих знаний. А мы же думаем: «О, какой я несчастный, за что мне это, почему у всех так хорошо, а у меня так плохо, и почему…» Не почему, а - зачем? Что - там? И что я могу сделать? Для чего это мне нужно? И когда начинаешь мыслить таким образом, то все у тебя становится на полочке на своё место. И вот в таком состоянии ты понимаешь, что жизнь на самом деле настолько простая, легкая и прекрасная. И все события в этой жизни шикарные.

11 мая 2019 года в рамках проекта «Общество. Последний шанс» на платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА» состоялась открытая онлайн-конференция, в которой приняли участие обычные люди из множества стран мира. Это уникальное мероприятие Виктория восприняла с воодушевлением, отметив, что каждый человек на планете сегодня должен быть осознанным и брать на себя ответственность за все, что происходит в его жизни.

Как человек, к мнению которого прислушиваются миллионы, Виктория Боня конечно же знает, насколько важно являться положительным примером, создавать позитивный контент. Право выбора остаётся за каждым человеком, и от этого выбора зависит будущее всей планеты! Что нужно человеку для счастья? Насколько люди близки друг к другу? Какова роль женщины в созидательном обществе? Об этом и о многом другом – смотрите в интервью на АЛЛАТРА ТВ.

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