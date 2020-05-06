В Казани без света в поселке Северный остались более 12 тысяч человек
На подстанции "Северная" в Авиастроительном районе столицы Татарстана сегодня, 6 мая, в 10.00 произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались более 12 300 жителей поселка Северный. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана
На место чрезвычайного происшествия выехала аварийная бригада РЭС, которая устраняет последствия аварийного отключения электричества.
- Причина отключения устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
По предварительным данным, пострадавших во время ЧП нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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