В Казани без света в поселке Северный остались более 12 тысяч человек

На подстанции "Северная" в Авиастроительном районе столицы Татарстана сегодня, 6 мая, в 10.00 произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались более 12 300 жителей поселка Северный. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана

На место чрезвычайного происшествия выехала аварийная бригада РЭС, которая устраняет последствия аварийного отключения электричества.

- Причина отключения устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

По предварительным данным, пострадавших во время ЧП нет.