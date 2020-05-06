2020-05-06T17:18:09+03:00
Общество

В Ульяновской зафиксировано 29 новых случаев коронавируса

По данным федерального опрештаба, с начала пандемии в регионе выявлено 573 зараженных
Алина ГАБДУЛИНА
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89 ранее зараженных жителей региона выздоровели, четверо - скончались.89 ранее зараженных жителей региона выздоровели, четверо - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области зафиксировано 29 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По их данным, с начала пандемии в регионе выявлено 573 зараженных. Вместе с тем, Роспотребнадзор области говорил об этой цифре накануне, без учета новых заболевших. О последних зараженных в управлении, ровно как и в Минздраве пока не говорят.

Оба источники сходятся на том, что выздоровели 89 ранее зараженных жителей Ульяновской области, а еще четверо - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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