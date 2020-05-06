В Ульяновской зафиксировано 29 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Ульяновской области зафиксировано 29 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По их данным, с начала пандемии в регионе выявлено 573 зараженных. Вместе с тем, Роспотребнадзор области говорил об этой цифре накануне, без учета новых заболевших. О последних зараженных в управлении, ровно как и в Минздраве пока не говорят.

Оба источники сходятся на том, что выздоровели 89 ранее зараженных жителей Ульяновской области, а еще четверо - скончались.