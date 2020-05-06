В Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 38 человек
Так в республике выявили уже 783 случая заражения
458 ранее зараженных в регионе уже выздоровели, четверо - скончались.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В среду, 6 мая, стало известно о 38 новых случаях заражения коронавирусом в Марий Эл. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Региональный Минздрав эту информацию пока не комментирует. Однако известно, что с начала пандемии в Марий Эл выявлено 783 случая COVID-19. 458 ранее зараженных уже выздоровели, четверо - скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU