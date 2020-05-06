В Чувашии коронавирус подтвердился еще у 48 человек
С начала пандемии в республики зафиксировано 892 случая заражения
161 ранее инфицированный в регионе выздоровел, восемь - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Чувашии зафиксировано 48 новых случаев коронавируса. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Так, с начала пандемии в республике выявлено 892 зараженных COVID-19, 161 из которых уже выздоровел, а восемь человек - скончались.
По данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1348 человек. Проведено более 24,6 тысяч тестов на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU