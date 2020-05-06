В Чувашии коронавирус подтвердился еще у 48 человек

За минувшие сутки в Чувашии зафиксировано 48 новых случаев коронавируса. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявлено 892 зараженных COVID-19, 161 из которых уже выздоровел, а восемь человек - скончались.

По данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1348 человек. Проведено более 24,6 тысяч тестов на коронавирус.