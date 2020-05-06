В Татарстане коронавирус победили еще 20 человек

В Татарстане коронавирусом заболели 1310 человек, 184 из которых уже выздоровели. О двадцати последних стало известно в среду, 6 мая. Среди них 12 - лечились в Казани, четверо - в Лаишевском районе, двое - в Альметьевском районе, по одному - в Азнакаевском и Зеленодольском районах. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Сейчас в стационарах республики лечатся 405 человек, четверо из них - на искусственной вентиляции легких. Остальные больные - дома в изоляции также под ежедневным присмотром медиков.

Отметим, что с начала пандемии в регионе скончалось четверо человек, у которых был диагностирован COVID-19.