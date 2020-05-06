2020-05-06T12:46:31+03:00
Общество

В Татарстане коронавирус победили еще 20 человек

Число выздоровевших достигло 184
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Сейчас в стационарах республике лечатся 405 человек, четверо из них - на искусственной вентиляции легких.Сейчас в стационарах республике лечатся 405 человек, четверо из них - на искусственной вентиляции легких.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Татарстане коронавирусом заболели 1310 человек, 184 из которых уже выздоровели. О двадцати последних стало известно в среду, 6 мая. Среди них 12 - лечились в Казани, четверо - в Лаишевском районе, двое - в Альметьевском районе, по одному - в Азнакаевском и Зеленодольском районах. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Сейчас в стационарах республики лечатся 405 человек, четверо из них - на искусственной вентиляции легких. Остальные больные - дома в изоляции также под ежедневным присмотром медиков.

Отметим, что с начала пандемии в регионе скончалось четверо человек, у которых был диагностирован COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей личных средств больнице Усинска
На деньги президента «ЛУКОЙЛа» приобретаются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, функциональные кровати, электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты
Новости 24
В Чебоксарах иномарка проехалась по ноге четырехлетнего ребенка
Схватил за шею и угрожал убить: казанца будут судить за нападение на фельдшера «скорой»
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
Попова назвала три этапа снятия блокировки по коронавирусу
Первые деньги на строительство скоростной автотрассы "Москва-Казань" выделят уже в 2020 году
Вышел из дома и не вернулся: в Чебоксарах пропал пенсионер
В Татарстане поймали двух человек, из-за которых загорелась трава
В Ульяновске байкер без прав спровоцировал ДТП
Работа «горячей линии» Росреестра Татарстана продолжится до завершения режима самоизоляции
В Казани, выпав из окна 7-го этажа, погибла 6-летняя девочка
Из-за эпидемии коронавируса Татарстан освободили от уплаты в 2020 году долгов федеральному центру
В Татарстане в реке Большой Черемшан обнаружили тело мужчины
Сдачу ЕГЭ 2020 могут перенести на июль
Песню «День Победы» исполнили на чувашском языке
Из-за строительства БКК 3,7 тысяч частных домов Казани на время остались без газа
Режим самоизоляции в Татарстане: с 6 мая разрешили посещать кладбища
В Татарстане увеличили прожиточный минимум на 1 квартал 2020 года
Нападение на полицейских, погоня и стрельба в Чувашии: задержанных беглецов поместили под домашний арест
Майские праздники 2020 в Татарстане: в условиях самоизоляции было выдано более 2,1 миллиона пропусков
В Казани мопед на скорости врезался в керамзитные блоки: водитель госпитализирован
В Татарстане ищут пропавшего 24-летнего Бориса Михалева
В Казани легковушка столкнула 11-летнего велосипедиста на припаркованную иномарку
В Татарстане во время пожара в квартире спасли соседку-пенсионерку
В Татарстан вернулись 14 туристов из турецкой Антальи
В Татарстане без осадков и до 26 градусов тепла
Татарстанец решил помочь "внуку" и потерял 100 тысяч рублей
Напавшего на таксиста в Зеленодольске мужчину объявили в федеральный розыск
Казанский "Зенит" усилился 35-летним волейболистом