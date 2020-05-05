"Такие цифры говорят о том, что не соблюдаются меры личной профилактики": Коронавирус подозревают у 7,5 тысяч татарстанцев

За последние сутки в республике выявлен 91 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заболевших приходится на крупные города – Казань и Набережные Челны. Всего на данный момент коронавирус выявлен в 39 муниципальных образованиях.

- Ситуация по коронавирусной инфекции остается напряженной. За прошлую неделю мы выявили 469 новых случаев, а за последние три дня – 248 случаев. Ежедневный прирост можно назвать интенсивным, - отметила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина

Из общего числа выявленных случаев 185 являются завозными, а 827 человек заразились в ходе контакта с носителями вируса. Из них 653 – это внутрисемейные контакты, а каждый пятый случай – это заражение внутри трудовых коллективов.

- Такие цифры говорят о том, что не соблюдаются меры личной профилактики. Игнорируются требования ношения масок, проводятся совещания, массовые собрания коллег. Это недопустимо, - заявила Патяшина.

Если три недели назад только у трех человек не был установлен источник заражения, то на сегодня эта цифра возросла до 196. Наиболее вероятный способ заражения – посещение общественных мест без средств личной защиты.

Среди зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 порядка 11% приходится на детей. В большинстве своем они болеют бессимптомно либо с легкими симптомами ОРВИ. При этом по-прежнему наиболее тяжело вирус переносят представители старшего поколения. На сегодня в Татарстане порядка 13% заболевших – это люди старше 65 лет.

- Две недели назад мы отмечали, что в республике 10% заболевших старше 65 лет, количество пожилых пациентов растет. Это говорит о том, что они или их близкие нарушают правила профилактики. Необходимо быть осторожнее, так как у пожилых пневмония развивается чаще. Всего на данный момент мы фиксируем, что пневмонией заболевают 19% пациентов, - пояснила Патяшина.

В стационаре проходят лечение 389 пациентов, из них четверо находятся на искусственной вентиляции легких. Бессимптомное протекание заболевания зафиксировано у 52% зараженных, что влияет на риск распространения инфекции.

Под наблюдением в режиме самоизоляции в республике находятся 7647 человек. Из них 252 человека прибыли из-за рубежа и 1760 – контактировали с зараженными. Выявлено 7 фактов нарушения изоляции, добавила она.

Ранее на карантин отправляли только приехавших из других стран, с 13 апреля эта мера распространяется на приехавших в республику из Москвы и Санкт-Петербурга. С 20 апреля самоизолироваться должны все, кто приехал в Татарстан из других регионов – на сегодня таковых насчитывается 5635 человек.

Так как количество заболевших увеличивается, необходимо продолжать соблюдать ограничительные мероприятия, которые введены в республике.

- Надо продолжать режим самоизоляции. Следует воздержаться от встреч с близкими, знакомыми, поездок в другие регионы и города, посещения мест массового скопления людей, - подчеркнула спикер.

Для недопущения распространения вируса с 20 апреля в Татарстане введен масочный режим.

- Во всех магазинах, аптеках, на прогулках нужно обязательно носить маск. Мы должны привыкать к масочному режиму, он продолжится еще долго. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра, - отметила Патяшина.

Выезд на дачу возможен только в кругу семьи без контактов с соседями по дачному участку, добавила руководитель Роспотребнадзора по РТ. При этом желательно отдать предпочтение личному транспорту или такси. В общественном транспорте необходимо носить маску, перчатки, избегать касания лица руками, а по прибытию – обязательно воспользоваться кожным антисептиком. В случае появления симптомов ОРВИ необходимо незамедлительно обратиться к врачу, вызвав его на дом.

Напомним, жители старше 65 лет могут покидать место самоизоляции для поездки на дачу или садовый участок, а количество возможных выездов увеличено до 4 раз в неделю.

За нарушение введенных ограничений составлено 19 тысяч 508 административных протоколов, из них 841 – за последние сутки. Среди самых распространенных нарушений – отсутствие масок, поддельные справки на передвижение по городу, безосновательное покидание мест самоизоляции.

По словам Патяшиной, смягчение ограничений будет рассматриваться после майских праздников. В частности, при снижении прироста заболеваемости планируется открыть для посещения городские парки.

- Если прирост новых случаев коронавируса снизится хотя бы до 4-6% в сутки, то можно будет вводить какие-то послабления, - пояснила руководитель республиканского Роспотребнадзора.