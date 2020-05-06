В Татарстане зафиксировано 102 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 102 человек. Десяти из них потребовалась госпитализация, остальные были оставлены дома с легкой или бессимптомной формой заболевания.

Большинство из инфицированных - жители Казани (75 человек). Шестеро - из Зеленодольского района, по трое - из Буинского, Высокогорского, Апаставского и Сабинского районов, по двое - из Лаишевского и Арского районов, по одному - из Набережных Челнов, Кукморского, Нурлатского, Верхнеуслонского и Пестречинского районов.

- 1 случай завозной, 101 - контакт с больными, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Известно, что среди новых зараженных семеро несовершеннолетних, 40 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 23 человека - от 30 до 50 лет, 20 человек - от 50 до 60 лет, 9 человек - от 60 до 70 лет, 2 человека - от 70 до 80 лет и один человек старше 80-ти лет.

С начала пандемии в Татарстане выявлено 1310 зараженных, 184 из которых выздоровели. Сейчас в стационарах на лечении находятся 405 человек, четверо из них - на искусственной вентиляции легких. Остальные больные - дома в изоляции также под ежедневным присмотром медиков.

Отметим также, что в республике зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Так, 5 мая во второй горбольнице Набережных Челнов скончался 50-летний мужчина.

- 19 апреля он был госпитализирован в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу. 21 апреля он поступил в стационар Городской больницы №2 с диагнозом «тяжелая форма новой коронавирусной инфекции, внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония, ОРДС». С 25 апреля был подключен аппарату ИВЛ, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Известно, что пациент также имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.