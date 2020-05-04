2020-05-04T21:57:03+03:00
Происшествия

В Мордовии во время взрыва на заводе пострадали три человека

Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
ЧП произошло в РузаевкеЧП произошло в РузаевкеФото: ГУ МЧС по РМ
Изменить размер текста:

Собственный источник "Комсомольской правды" сообщает, что во время проведения ремонтных работ в Рузаевке произошел взрыв. Во время ремонтных работ на заводе "Рузхиммаш" взорвался компрессорный насос.

Травмы различной степени тяжести получили трое рабочих. Все они госпитализированы. Состояние одного из них оценивается врачами как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Рядом лежали паспорт и веревочка-талисман»: сибиряк, чей сын покончил с собой из-за странного звонка, борется с группами смерти в Сети
Вместе с другими родителями, потерявшими детей, мужчина организовал группу в соцсетях, где дает советы, как не допустить трагедий
Новости 24
В Казань прибыл самолет из Берлина
В Татарстане во время пожара на даче погибли 54-летние супруги
В Казани телефон задержанной помог установить места наркозакладок
В Чувашии госавтоинспекторам пришлось стрелять по колесам, задерживая напавших на них людей
В Чувашии пьяный мужчина зарезал старшего брата
В Татарстане задержали ранее судимого мужчину за изнасилование пенсионерки
В Казань возвращаются туристы из Берлина
В Казани пьяный мужчина отобрал у избитой жены легковушку, в аварии погиб его пассажир
В Набережных Челнах сгорела макулатура на площади 300 "квадратов"
Из-за коронавируса выпускники Ульяновска простятся со школой дистанционно
В Марий Эл водитель попытался объехать кабана, но не справился с управлением и оказался в кювете
В Чувашии две женщины перечислили “сотрудникам банков” более 2,6 миллионов рублей
В Волжске мотоцикл оказался под колесами легковушки, один человек погиб
В Чувашии мужчина вступился за родственника, который управлял машиной будучи пьяным, и начал бить полицейских