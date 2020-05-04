В Мордовии во время взрыва на заводе пострадали три человека

Собственный источник "Комсомольской правды" сообщает, что во время проведения ремонтных работ в Рузаевке произошел взрыв. Во время ремонтных работ на заводе "Рузхиммаш" взорвался компрессорный насос.

Травмы различной степени тяжести получили трое рабочих. Все они госпитализированы. Состояние одного из них оценивается врачами как тяжелое.