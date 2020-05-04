В Ульяновской области коронавирусную инфекцию нашли еще у 29 человек

В Ульяновской области за 4 мая выявили еще 29 местных жителей, у которых выявили положительные тесты на covid-19. Среди них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

В Ульяновске заболели по пятеро жителей Заволжского и Засвияжского районов города, один человек в Ленинском районе.

Четверо жителей Карсунского района получили коронавирусную инфекцию. По два человека из Барышского, Вешкаймского, Кузоватовского, Николаевского районах области, Димитровграда и Новоульяновска заболели covid-19. Еще по одному человеку заболели в Новомалыклинском и Инзенском районах области.

У 226 жителей Ульяновской области течение болезни проходит без симптомов. В легкой форме болеют у 226 местных жителей. У 72 заболевших жителей Ульяновской области болезнь происходит в средней тяжести.