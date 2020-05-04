2020-05-04T11:32:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане зарегистрировали 86 новых случаев covid-19

Большинство заболевших живут в Казани
Лика ИСАЕВА
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Всего в Татарстане за 3 мая заболели 86 человекВсего в Татарстане за 3 мая заболели 86 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В республике зарегистрировано 86 новых случаев заболевания жителями коронавирусной инфекцией. Из тех, у кого оказался положительным тест на covid-19, госпитализированы 21 человек, большинство - 65 человек, лечатся дома, у них легкая или бессимптомная форма заболевания.

Большинство заболевших - 84 человека, получили вирус из-за общения с уже больными людьми. Двое заболевших "привезли" вирус после возвращения из других регионов.

По возрасту среди заболевших восемь несовершеннолетних, семеро в возрасте от 18 до 30 лет. 26 заболевших - это взрослые от 30 до 50 лет. 24 человека получили вирус covid-19 в возрасте от 50 до 60 лет. Среди заболевших есть 12 пенсионеров в возрасте от 60 до 70 лет, семеро престарелых жителей региона в возрасте от 70 до 80 лет сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию и двое заболевших оказались в возрасте от 80 до 90 лет.

Большинство заболевших - 42 человека, это жители Казани, 11 - жители Набережных Челнов. Семеро заболевших из Нижнекамского района, шестеро - из Сабинского. По два человека заболели в Пестречинском, Зеленодольском, Буинском, Сармановском, Арском и Высокогорском районов, по одному - из Чистопольского, Черемшанского, Елабужского, Агрызского, Лениногорского, Атнинского, Апастовского и Балтасинского районов.

За 3 мая отмечено 15 случаев полного выздоровления, и теперь в Татарстане выздоровели уже 145 человек.

Всего за весь период пандемии пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1117 человек.

Напомним, что вчера, 2 мая, выздоровело 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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