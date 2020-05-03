В Ульяновской области зафиксировано еще 38 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Ульяновской области выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, по данным штаба, с начала пандемии в регионе заболело 499 человек, 83 из которых уже выздоровели, а четверо - скончались.

Интересно, что в Роспотребнадзоре Ульяновской области говорят совершенно о других цифрах. В управлении заявляют, что за последние сутки в регионе было выявлено 29 случаев заражения, а с начала пандемии зафиксировано 528 случаев болезни.

Среди последних зараженных 11 жителей Ульяновска, четверо - из Карсунского района, двое - из Барышского района, двое - из Вешкаймского района, двое - из Димитровграда, двое - из Кузоватовского района, двое - из Николаевского района, двое из Новоульяновска и по одному из Инзенского и Новомалыклинского районов.