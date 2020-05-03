В Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 40 человек

По последним данным в Марий Эл зафиксировано 668 случаев заражения коронавирусом. О 40 последних стало известно утром в воскресенье, 3 марта. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

- Среди зараженных 4 ребенка - до года, 20 детей от 1 года до 6 лет, 28 - от 7 до 14 лет, 12 - от 15 до 17 лет, 61 человек – от 18 до 29 лет, 211 – от 30 до 49 лет, 213 - от 50 до 64 года. 119 заболевшим более 65 лет, - отмечают в региональном Роспотребнадзоре. - У 176 лиц нет клинических проявлений, у 279 - течение заболеваний легкое, у 177 – средней тяжести, у 36 - тяжелое.

Отметим, что 397 заболевших COVID-19 уже выздоровели. Скончались четверо, один из которых - накануне.

- В инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 248 человек. В тяжелом состоянии – 66 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 172, в состоянии легкой степени тяжести – 10 пациентов. В кислородной поддержке нуждаются 116 человек. 4 пациента находятся на искусственной вентиляции легких, - сообщает Минздрав Марий Эл.

В частности, в инфекционном отделении горбольницы Йошкар-Олы проходят лечение 134 пациента, из них 47 в тяжелом состоянии, 87 – в состоянии средней степени тяжести. У 131 человека – пневмония. Один пациент на искусственной вентиляции легких, 86 нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 39 человек.

В ДРКБ лечатся 10 пациентов, у 4 - пневмония. Один в тяжелом состоянии, 2 – в состоянии средней степени тяжести, 7 - легкой степени тяжести. С коронавирусом - 7.

В Звениговской ЦРБ лечатся 20 пациентов, из них 12 – с пневмонией. 4 пациента в тяжелом состоянии, 16 –в состоянии средней степени тяжести. Нуждаются в кислородной поддержке – 7 человек. С коронавирусом – 15.

В Медведевской ЦРБ на лечении 17 пациентов, из них 11 – с пневмонией. 3 пациента в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии средней степени тяжести. 1 – легкой степени тяжести. В кислородной поддержке нуждаются 2 пациента. С коронавирусом – 8.

В Волжской ЦГБ лечатся 26 пациентов с пневмонией. В тяжелом состоянии – 3 пациента, средней степени тяжести – 23 человека. В кислородной поддержке нуждаются 9 человек. С коронавирусом- 14.

В Мари-Турекской ЦРБ проходят лечение 24 пациента, из них 17 – с пневмонией. 5 пациентов в тяжелом состоянии, 19 – в состоянии средней степени тяжести. Один пациент находится на искусственной вентиляции легких. С коронавирусом – 12.

В Козьмодемьянской межрайонной больнице на лечении 17 пациентов, 3 в тяжелом состоянии, 12 – в состоянии средней степени тяжести, 2 – легкой степени тяжести. С коронавирусом – 13 человек.

Всего же под медицинским наблюдением в Марий Эл сейчас находятся 1647 человек.