В Татарстане выздоровели еще 15 зараженных коронавирусом, и еще один скончался

По данным на воскресенье, 3 мая, в Татарстане коронавирусом заболел 1031 человек. 130 из них уже выздоровели. О 15 последних стало известно сегодня.

- Выздоровело 15 человек, из них: Казань - 6, Пестречинский - 3, Зеленодольский - 2, по одному - Аксубаевский, Бавлинский, Высокогорский и Лаишевский районы, - сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Вместе с тем в регионе зафиксировано уже три летальных случая от коронавируса. О последней смерти также сообщили сегодня.

- В РКБ (республиканской клинической больнице - Ред.) скончался 76-летний житель Казани. В стационар он поступил 26 апреля, имел хроническую обструктивную болезнь легких тяжелой степени, заболевания сердечно-сосудистой системы, страдал бронхиальной астмой. Диагноз подтвержден экспертизой. Соболезнования родным и близким, - говорят в штабе.