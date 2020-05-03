В Чувашии выявили 55 новых случаев коронавируса

В воскресенье, 3 мая, стало известно, что в Чувашии коронавирус диагностировали еще 55 людям. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявлен 731 случай заражения COVID-19. 134 заболевших выздоровели, 8 - скончались.

По последним данным Роспотребнадзора Чувашии, под медицинским наблюдением в регионе находятся более 1,3 тысяч человек. Проведено более 22,8 тысяч тестов на COVID-19.