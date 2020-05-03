2020-05-03T16:29:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии выявили 55 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в регионе заразился 731 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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134 ранее заболевших в республике выздоровели, 8 - скончались.134 ранее заболевших в республике выздоровели, 8 - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 3 мая, стало известно, что в Чувашии коронавирус диагностировали еще 55 людям. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявлен 731 случай заражения COVID-19. 134 заболевших выздоровели, 8 - скончались.

По последним данным Роспотребнадзора Чувашии, под медицинским наблюдением в регионе находятся более 1,3 тысяч человек. Проведено более 22,8 тысяч тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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